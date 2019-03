CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA CUTRONE / Dopo aver sborsato 4 milioni di euro per il prestito, servono quasi altri 40 milioni al Siviglia per esercitare il diritto di riscatto di André Silva dal Milan a fine stagione. Una cifra importante che la società andalusa sembra sempre meno disposta a mettere sul piatto. Il rendimento dell'attaccante portoghese (11 gol e 2 assist in totale) è calato nella seconda parte di questa stagione (solo 2 reti nel 2019) facendo prendere quota l'ipotesi di un rientro a Milano a giugno.

E crescono anche le probabilità che ci rimanga.

Secondo il 'Corriere dello Sport' il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe ampiamente dimostrato il suo gradimento per un eventuale ritorno dell'ex Porto che per caratteristiche potrebbe adattarsi maggiormente da seconda punta e quindi convincere con Piatek diventato intoccabile. Un'ipotesi che inevitabilmente aggiunge nuovi pensieri al baby-bomber Patrick Cutrone, che da parte sua sente di meritare maggior considerazione e sta valutando cosa fare mentre Lazio e Torino sono in pressing.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui