CALCIOMERCATO ROMA CHIESA ZANIOLO / Intrigo Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina è nel mirino delle big di Serie A, dove si registra il ritorno di fiamma della Roma stando al 'Corriere dello Sport'.

Il club giallorosso, indipendentemente da chi guiderà la squadra in panchina e sulla poltrona di Ds nella prossima stagione, lancia nuovamente l'offensiva per l'attaccante della Nazionale, che la società viola valuta non meno di 70 milioni di euro.

In estate ci fu un primo tentativo con l'inserimento nella trattativa di El Shaarawy e una valutazione complessiva di 50 milioni, con il due di picche però della famiglia Della Valle. Su Chiesa è forte la concorrenza specialmente della Juventus, con la Roma che farebbe un attacco deciso sul classe '97 soprattutto nell'eventualità di una cessione di Zaniolo (Manchester City, Real Madrid e la stessa Juve in agguato), valutato 60 milioni di euro ma che sembra destinato al rinnovo in estate fino al 2024 a 2 milioni più bonus a stagione.

