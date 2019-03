CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Non è decisiva nel senso che, con un risultato o l'altro, non sarà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'Atletico Madrid a determinare il futuro del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

La gara con i 'Colchoneros' rappresenta però in ogni caso uno snodo molto importante ed è per questo che il vertice tra l'allenatore e il presidente Agnelli andrà in scena subito dopo la sfida del 12 marzo: soprattutto se la formazione bianconera dovesse uscire, con lo scudetto già in tasca e la Coppa Italia persa la stagione potrebbe considerarsi conclusa e tanto varrebbe accelerare la programmazione delle prossime mosse.

Un certo feeling tra l'allenatore e la Juventus rimane, anche se il tecnico toscano ora è concretamente tentato dall'ipotesi di separazione e valuta l'addio dopo essersi sentito poco protetto dalle critiche post-Madrid. La società, da parte sua, non si opporrebbe e dunque l'idea del ribaltone prende quota. In pole per la sostituzione resta Zinedine Zidane, mentre per Allegri è tutto da decifrare. In estate potrebbero liberarsi diverse panchine top, dal RealMadrid al Chelsea passando per BayernMonaco, ManchesterUnited (dove però Solskjaer sta facendo di tutto per meritare la conferma) e addirittura l'Inter che pure lo tiene d'occhio. Ma secondo 'Repubblica' va tenuta in considerazione anche l'ipotesi di un anno sabbatico ch Allegri starebbe già considerando.

