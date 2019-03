CALCIOMERCATO INTER ULTIME SCAMBIO ICARDI DYBALA / Niente gesto distensivo o prove di pace, tra Mauro Icardi e l'Inter è muro contro muro e sale la tensione. Nel colloquio avvenuto ieri tra 'Maurito', l'allenatore Luciano Spalletti e il medico del club, l'attaccante argentino ha confermato di sentire ancora dolore nonostante il ciclo riabilitativo si sia concluso e, dunque, resterà fuori anche dalla trasferta di Francoforte ed oltre. Una risposta pesante perché il faccia a faccia di ieri doveva essere interlocutorio in vista del vertice di oggi con la dirigenza, ma a questo punto le parti sembrano lontanissime e la posizione del giocatore ritenuta ostruzionistica irrigidisce qualsiasi tentativo di raggiungere un armistizio. La società dunque non ritiene credibile il problema che lo costringe a star fuori, mentre da parte sua, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Icardi crede che sia stato il club a pianificare la rottura per preparare il terreno ad una cessione estiva.

Calciomercato Inter, Icardi punta Juventus o Napoli: scambio con Dybala?

Adesso può succedere di tutto.

Per Icardi la stagione può essere finita qui, visto che ha anche paventato la possibilità di ricorrere ad intervento chirurgico. L'Inter la interpreta come una provocazione ed a ciò, nel caso, sarebbe pronta a rispondere tenendolo in rosa fino alla scadenza del contratto nel 2021. Da parte sua invece Icardi crede che se la società ha già deciso di cederlo, farà di tutto per scegliere in prima persona la prossima destinazione. Che deve essere in Italia, quindi Napoli o soprattutto Juventus. Scenario che conferma il 'Corriere dello Sport', il quale rilancia il piano di un possibile scambio tra Icardi e Dybala che vi aveva già raccontato Calciomercato.it . Una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti, dai calciatori (vuole tornare importante ed in nerazzurro sarebbe la stella) alle società, che imbastirebbero l'operazione con valutazioni superiori ai 100 milioni di euro per i rispettivi calciatori in modo da mettere a bilancio plusvalenze molto corpose. In questo modo, sottolinea il quotidiano romano, l'Inter avrebbe modo anche di andare ad investire nuovamente sul mercato per un ulteriore attaccante tra quelli già seguiti. Nomi come