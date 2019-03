ATLETICO MADRID JUVENTUS SAUL / Scatta l'allarme in casa Atletico Madrid per le condizioni di FIlipe Luis in vista del match di ritorno di Champions League contro la Juventus.

Non è certa infatti la presenza del brasiliano a Torino il prossimo 12 marzo, dopo l'infortunio al soleo del polpaccio rimediato domenica nel match di Liga contro al Real Sociedad. Condifficilmente recuperabile,studia le possibili soluzioni in caso di forfait sia del francese che di Filipe Luis. Il 'Cholo' - come scrive 'AS' - potrebbe spostare Juanfran a sinistra con Arias sulla fascia destra, o adattare sulla corsia difensivacome già avvenuto in alcune circostanze nella stagione in corso.