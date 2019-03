REAL MADRID TAGLIAFICO / C'è anche Nicolas Tagliafico tra i papabili a raccogliere l'eredità di Marcelo in caso di addio a fine stagione del brasiliano al Real Madrid.

Il laterale argentino, finito nei radar pure del Barcellona, domani sfiderà i 'Blancos' nel ritorno degli ottavi di Champions League: "Già prima del mio arrivo all'Ajax si parlava della possibilità di giocare in Spagna. Mi piace la Liga, il campionato è molto competitivo. Però non so cosa succederà in futuro - le parole di Tagliafico a 'Marca' - Al momento io penso solamente al presente: a vincere in Champions contro il Real e a continuare il duello in Eredivisie con il PSV".