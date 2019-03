CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS / La Juventus guarda con attenzione in casa Benfica. Oltre a Joao Felix anche Ruben Dias capeggia da diverso tempo nell'agenda del Ds Paratici, che nei giorni scorsi ha incontrato a Torino il presidente dei lusitani Vieira.

Il club bianconero - scrive 'AS' - sarebbe pronto a staccare un assegno dadi euro pur di assicurarsi le prestazioni del difensore classe '97 e vincere la concorrenza dell'. Una cifra fuori portata per i 'Colchoneros' di Simeone, a caccia di un sostituto all'altezza per rimpiazzare Diego, destinato ad accasarsi all'Inter a parametro zero il prossimo luglio.