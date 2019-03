CALCIOMERCATO JUVENTUS FELIX / La Juventus fa sul serio per Joao Felix. Trovano conferme in Spagna le voci riguardo un incontro avvenuto la scorsa settimana a Torino tra il Ds bianconero Paratici, Jorge Mendes (agente della 'stella' del Benfica) e il presidente del club di Lisbona, primo in Liga Nos, ovvero Luis Felipe Vieira.

In questo vertice, riporta 'As', la Juventus si è detta disposta a pagare la clausola del baby fuoriclasse, pari a ben 120 milioni di euro. Con questa 'mossa' la società di Andrea Agnelli, che conta sull'appoggio di Mendes, come noto agente di, si sarebbe piazzata in prima fila rispetto alla concorrenza rappresentata soprattutto da, Barcellona, Real e Atletico Madrid.