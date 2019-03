CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / La vicenda Icardi continua a scuotere l'Inter e la formazione allenata da Spalletti. Non solo per quanto corcerne il campo e il rendimento dei nerazzurri, con l'ex capitano assente ormai dal match in casa del Parma.

Tra le ammiratrici più interessate a Mauro Icardi non ci sarebbe però la Juventus. Nonostante le recenti rivelazioni del Ds Paratici, l'ex Sampdoria non sarebbe un obiettivo concreto per la società campione d'Italia come rivela 'Rai Sport'. Il capo area sport bianconero, infatti, non riterrebbe Icardi un giocatore affidabile e funzionale al progetto Juve. Paratici starebbe quindi attuando solamente delle manovre di disturbo sul bomber classe '93.

