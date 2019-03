INTER ICARDI / Continua il braccio di ferro tra Icardi e l'Inter. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', oggi il tecnico nerazzurro Spalletti ha chiesto all'ex capitano la disponibilità a rientrare nel gruppo in vista della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte.

La risposta del centravanti argentino, che ha saltato tutte le partite successive alla decisione della società di togliergli la fascia adducendo un fastidio al ginocchio, è stata negativa: "Sto male", le sue parole. Il 'caso' Icardi, quindi, resta più che aperto, in attesa del faccia a faccia con i dirigenti (Marotta in primis) che oggi non è avvenuto e che non è previsto nemmeno per domani, a meno di cambi di programma.