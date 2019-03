MANCHESTER UNITED INFORTUNIO ICARDI / Filtrano le prime indiscrezioni sull’infortunio accusato sabato contro il Southampton da Alexis Sanchez.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante delha riscontrato la distensione del legamento mediale del ginocchio destro, come rivelato al quotidiano 'El Mercurio' dal medico della Nazionale cilena Pedro Onate. Per l'ex Udinese e Barcellona si prospetta uno stop di circa due mesi, con la possibilità di rientrare in tempo per le ultime gare della stagione. Scongiurata quindi una lesione al legamento crociato, che avrebbe costretto Sanchez ad uno stop di almeno cinque mesi.