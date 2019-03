CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO / Nelle ultime gare le sue prestazioni non sono state all'altezza delle prove superlative mostrate negli ultimi tre mesi, ma che Tiemoue Bakayoko sia diventata una pedina fondamentale per il Milan appare indubbio. Il centrocampista francese è in prestito dal Chelsea, ma il club lavora da tempo al riscatto.

Certamente la qualificazione alla prossima Champions League aiuterebbe e non poco visto che arriverebbero importanti fondi da investire.

Nel frattempo Bakayoko, intervistato da 'France Football', ha parlato proprio di Champions League. "Farò di tutto per far sì che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono l'inno e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro

