PORTO ROMA PEROTTI / Dopo la sonora sconfitta nel derby, la Roma è ad un vero e proprio punto di svolta della sua stagione. I giallorossi si giocano tutto mercoledì sera ad Oporto contro i 'Dragoni' di Sergio Conceiçao. I giallorossi hanno a disposizione due risultati su tre, ma la sfida contro il Porto non sarà facile. Intanto Di Francesco lavora per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La principale novità dovrebbe riguardare l'attacco.

Nel trio alle spalle di Edindovrebbero giocare, da destra a sinistra, Nicolò, Lorenzoe Diegoche, complici alcuni infortuni, ha disputato solo sette gare stagionali, di cui tre da titolare. In mezzo al campo sicura la presenza di. Al suo fianco dovrebbe giocare, ma se il capitano non dovesse farcela è pronto. In difesa ballottaggio tra, mentresembra più defilato. Al momento il brasiliano appare favorito.

La probabile formazione:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco.

