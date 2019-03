INTER ICARDI PERISIC / Niente incontro Icardi dirigenza oggi e il vertice non è programmato neanche per domani, ma comunque il lunedì ad Appiano Gentile non è stato 'sprecato'. Nel caso Icardi arriva un capitolo che potrebbe segnare una svolta, almeno per il ritorno in campo dell'attaccante argentino: come riferisce 'sportmediaset', infatti, oggi ci sarebbe stato un faccia a faccia tra l'ex capitano dell'Inter e Ivan Perisic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un confronto avvenuto al Suning Training Centre per provare a chiarire le rispettive posizioni e provare a risolvere i dissapori che esisterebbero tra i due calciatori. Un passaggio che potrebbe rivelarsi chiave in attesa di chiarimenti anche con gli altri compagni di spogliatoio e soprattutto con società e. Icardi è fuori squadra dallo scorso 20 febbraio quando non rispose alla convocazione di Spalletti per la gara contro il Rapid Vienna: da allora solo terapia per l'attaccante che non si è più allenato con il resto del gruppo.