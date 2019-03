CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / "Ho rifiutato tempo fa un'offerta molto importante dal Manchester City. Alla fine sono rimasto alla Juventus". Gigi Buffon si racconta nell'intervista rilasciata a Rio Ferdinand e ricorda aneddoti e retroscena del passato, anche legati al mercato.

"Quando ero almi ha seguito tantissimo per due o tre anni, ma in quel momento Parma era il mio mondo e non me la sentivo di andarmene" racconta il portiere del CLICCA QUI per altre news di mercato.

Il portiere italiano ammette però di essere stato cercato anche dall'altra squadra di Manchester, quando però vestiva la maglia della Juventus. "Era l'anno in cui il City aveva iniziato a fare grandi acquisti per diventare una delle potenze calcistiche europee. E volevano che il primo ad unirmi a loro fossi io. L'offerta era davvero importante, ma alla fine ho deciso di rifiutare e sono rimasto alla Juve".

