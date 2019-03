NAPOLI JUVENTUS MERET RONALDO / Continua a far discutere il contatto Meret-Cristiano Ronaldo che ha portato all'espulsione del portiere nel corso di Napoli-Juventus. L'agente dell'estremo difensore azzurro, Federico Pastorello, a 'Radio 1' ha parlato così dell'episodio: "Non intendo commentare la decisione dell'arbitro, voglio però chiarire che l'uscita di Meret su Cristiano Ronaldo era del tutto priva di cattiveria.

Si è trattato di una semplice situazione di gioco: Alex è una persona eccezionale, di cui ribadisco la totale lealtà agonistica. Ci sembra giusto tutelare la sua immagine e la sua serieta".

Il procuratore passa poi a parlare dell'esperienza in azzurra del portiere: "Siamo sicuri che sia stata la migliore scelta possibile. Dispiace per l'infortunio che ha patito in estate, ma ora Meret ha recuperato al meglio e grazie alle sue indiscutibili qualità si trova la strada spianata. Il dualismo con un giocatore come Ospina gli ha fatto bene e ora sta trovando sempre più spazio tra i titolari di Ancelotti".

