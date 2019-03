CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Il Paris Saint-Germain è al lavoro per un prolungamento di contratto, ma Thiago Silva ancora non si è sbilanciato sul suo futuro. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2020, un ritorno al Milan appare difficile, ma i rossoneri seguono con attenzione la situazione legata al classe 1984, rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri. E lo stesso giocatore, a 'Globo Esporte', ha ricordato con piacere il suo periodo a Milano. Intervistato in occasione dei suoi 10 anni in Europa, Thiago Silva non ha avuto dubbi nel dire quale sia il momento che più porta nel cuore: "L'arrivo al Milan.

E' il momento più speciale della mia avventura europea. Al Milan ho trovato giocatori che ammiravo e ho trovato qualcosa che vedevo solo in televisione. C'erano. Per me è stato come realizzare un sogno. Devo molto a. Fece un grande sforzo per portarmi a Milano". CLICCA QUI per altre news di mercato.

E chissà che Leonardo non possa intercedere anche in quest'occasione. Per età Silva non rientra certo negli standard della nuova società, ma Leonardo, Maldini e Gattuso, che ben conoscono il giocatore, potrebbero chiedere alla proprietà di fare un'eccezione.

