CALCIOMERCATO ROMA PAULO SOUSA / Paulo Sousa è uno dei nomi accostati alla Roma in caso di esonero di Eusebio Di Francesco: il tecnico giallorosso rischia la panchina in caso di fallimento nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto e il portoghese è indicato come uno dei possibili sostituti.

Sull'exc'è però anche ile il club francese è dato come molto vicino al tecnico lusitano: come riferisce 'A Bola Tv', infatti, la trattativa tra la società transalpina e Paulo Sousa sarebbe in fase avanzata e novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

In caso di accordo con il Bordeaux, Sousa tornerebbe in Europa dopo l'esperienza cinese al Tianjin Quanjian: accettando l'offerta dei 'Girondini' il tecnico ripartirebbe dalla Ligue 1 e da una squadra che al momento è al tredicesimo posto in classifica.

