CALCIOMERCATO SERIE A SERI VIETTO MITROVIC / Scott Parker ha sostituito Claudio Ranieri, ma la situazione in casa Fulham non sembra essere cambiata. La sconfitta contro il Chelsea è stato un altro, ennesimo, passo falso della stagione. Una stagione che pareva essere partita col piede giusto, almeno dal mercato, visti i grandi investimenti fatti. Investimenti che però non sembrano pagare: i 'Cottagers' sono penultimi in classifica, con la peggior difesa della Premier League e a dieci punti dal Southampton quart'ultimo. Ecco allora che i tanti nomi arrivati in estate, potrebbero decidere di lasciare il club londinese dopo un solo anno: la Championship non è una prospettiva che aggrada, specialmente se ci sono club di campionati prestigiosi che chiamano. Ecco allora che Michel Seri, centrocampista ivoriano accostato la scorsa estate a Barcellona, Napoli e Roma, potrebbe decidere di dire addio all'Inghiterra dopo solo un anno. Oltre a Napoli e Roma potrebbe farsi sotto anche il Milan, che cerca nuovi innesti a centrocampo.

E a tal proposito un altro nome per il calciomercato Milan potrebbe essere quello di Franck, camerunese classe 1995, pagato 25 milioni di euro. CLICCA QUI per altre news di mercato.

I nomi che piacciono alla Serie A non si fermano però qui. Il centravanti serbo Mitrovic gli anni scorsi è stato accostato a Cagliari e Torino, mentre Ryan Babel piace alla Fiorentina. L'olandese ha lasciato il Besiktas a gennaio, ma potrebbe virare altrove in caso di retrocessione. Ulteriori occasioni sono poi altri giocatori attualmente in prestito: dall'argentino Vietto, di proprietà dell'Atletico Madrid, seguito in passato dalla Sampdoria, al tedesco Schurrle, che potrebbe rappresentare un'idea per la Lazio, che segue anche Fosu-Mensah, in prestito dal Manchester United. Chissà invece che la Roma non possa puntare a Sergio Rico, portiere spagnolo in prestito dal Siviglia, che Monchi conosce molto bene.

