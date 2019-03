CALCIOMERCATO ALLEGRI SPALLETTI DI FRANCESCO / Estate bollente e non si parla delle temperature: il calciomercato si preannuncia scoppiettante anche in panchina con tutte o quasi le big di Serie A che, ad oggi, potrebbero cambiare allenatore alla fine della stagione. Si parte con la Juventus che viaggia verso l'ottavo scudetto consecutivo: un record che potrebbe essere l'ultimo dell'era Allegri. Dopo la gara con l'Atletico Madrid, l'allenatore incontrerà Agnelli e Paratici per decidere il futuro: al momento l'addio sembra uno scenario più che probabile, con Zidane favorito numero uno alla successione. Per Allegri, invece, il futuro è diviso tra l'Inter (Spalletti è destinato a salutare a fine campionato) e l'estero: Premier League ma anche Real Madrid ipotesi possibili.

Nell'altra sponda di Milano, Gattuso vive giorni più tranquilli: per lui si parla anche di rinnovo ma il suo futuro è legato anche alla Champions. Il terzo posto mette relativamente al sicuro il Milan: un eventuale 'retrocessione' in Europa League rimetterebbe in discussione la posizione dell'allenatore. Già è in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco alla Roma: il tecnico è legato al risultato della gara contro il Porto ma l'addio sarebbe solo rimandato a fine stagione. Quando si discuterà anche la posizione di Simone Inzaghi alla guida della Lazio: anche in questo caso il piazzamento finale in campionato inciderà in maniera notevole.

