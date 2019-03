CALCIOMERCATO INTER ICARDI CANCELO / Altro capitolo della telenovela Icardi: l'attaccante argentino ha scatenato di nuovo la furia dei tifosi con il like al post di Joao Cancelo, suo ex compagno di squadra all'Inter.

Il portoghese su Instagram ha pubblicato le foto della vittoria dellacontro il Napoli e il 'mi piace' dell'ex capitano nerazzurro non è passato sotto silenzio. Infuriati quasi tutti i sostenitori interisti che sui social hanno mandato al... la Juventus il loro ormai ex idolo. In molti interpretano anche il semplice like come un vero e proprio tradimento e chiedono alla società di mandare via in estate Icardi con la moglie-agente. In pochi 'perdonano' Icardi e vedono nel suo 'mi piace' un semplice gesto tra amici ma la maggioranza dei tifosi dell'Inter si schiera contro il calciatore.