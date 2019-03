CALCIOMERCATO JUVENTUS WERNER BAYERN / Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo già raggiunto con il Bayern per il trasferimento di Timo Werner prima della smentita del direttore dell'area tecnica dell'RB Lipsia, Rangnick.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante tedesco su cui ci sono anche gli occhi vigili dellaè dunque ancora alla portata di qualunque acquirente, come confermato dai tedeschi di 'Kicker' che parlano anche diMadrid esulle tracce dell'attaccante classe '96 ex Stoccarda. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato