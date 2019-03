JUVENTUS DOUGLAS COSTA CONDIZIONI ATLETICO / Il prpssimo 12 marzo sarà il giorno del giudizio per la Juventus di Massimiliano Allegri che in novanta minuti si gioca una fetta enorme della propria stagione.

Da recuperare lo 0-2 dell'andata che ha premiato l'Atletico di Simeone. Proprio in ottica Champions il tecnico bianconero punta al recupero di Douglas Costa. Allegri infatti spera di averlo a disposizione già per la sfida di venerdì sera cotnro l', in modo tale da consentire al brasiliano di mettere benzina nelle gambe proprio in vista del 12 marzo.