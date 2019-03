ATLETICO MADRID FILIPE LUIS INFORTUNIO JUVENTUS / Allarme probabilmente scongiurato per l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone che ieri pomeriggio ha superato con autorevolezza la Real Sociedad rimediando però l'infortunio di Filipe Luis.

Il brasiliano ha tenuto in apprensione i 'Colchoneros' soprattutto in vista della fondamentale gara di ritorno diin programma il 12 marzo allo Stadium contro la. Stando a quanto rivelato da 'As' però la lesione al soleo della gamba sinistra non gli impedirá di scendere in campo a Torino tra 8 giorni. Con il Leganes comunque Filipe Luis resterá al riposo per scoingiurare ulteriori problemi. Il mancino verdeoro era stato sostituito alla fine del primo tempo del match all'Anoeta.