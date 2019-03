JUVENTUS KHEDIRA / Messo in cassaforte l'ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ora ha in testa soltanto l'appuntamento del 12 marzo contro l'Atletico Madrid: i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano.

Impresa non facile per la quale Allegri dovrà avere a disposizione tutta la rosa: al momento difficilmente potrà esserci Samiche proprio alla vigilia della gara di andata fu fermato per un'aritmia atriale che ha richiesto nei giorni successivi un intervento chirurgico. Subito dopo l'ablazione del focus aritmogeno atriale nel comunicato del club bianconero si parlò di circa un mese per rivedere in campo il tedesco. A due settimane ora potrebbe essere giunto il momento per Khedira di tornare ad allenarsi: nei prossimi giorni, infatti, il calciatore si sottoporrà ad accertamenti clinici dai quali potrebbe arrivare il via libera al ritorno all'attività fisica. Dopo di che Khedira dovrà rimettersi al passo con i compagni prima di poter essere a disposizione di Allegri.