CALCIOMERCATO NAPOLI JOVIC WERNER / Archiviato con qualche polemica la sconfitta contro la Juventus che ha di fatto chiuso il capitolo scudetto, al Napoli resta solo l'obiettivo Europa League da perseguire in questi ultimi tre mesi di stagione. Poi arriverà l'estate e il calciomercato che potrebbe sancire la fine di un ciclo per molti azzurri: dopo l'addio di Hamsik, altri senatori potrebbero dire addio alla squadra di Ancelotti. Tra questi c'è anche Dries Mertens in scadenza di contratto nel 2020, con una clausola inferiore ai 30 milioni e corteggiato, anche lui, dalla Cina. La cessione del belga aprirà le porte ad un arrivo in attacco e il Napoli dovrà fare la scelta giusta visto che in questa stagione in zona gol qualche lacuna c'è stata. Con Milik confermato, Giuntoli dovrà trovare un attaccante in grado di alternarsi o anche affiancare il polacco, senza però oscurarlo.

Calciomercato Napoli, ipotesi Werner e Jovic per l'attacco

Se in Italia si parla molto di Icardi, anche all'estero ci sono profili che potrebbero far gol ai partenopei.

Ad esempio Timo Werner del Lipsia è uno di quei nomi che anche in passato è stato accostato al Napoli: i tedeschi lo valutano 60 milioni di euro ma potrebbero cederlo anche a meno visto il contratto in scadenza nel 2020. Il suo nome è stato fatto anche in orbita Juventus, mentre l'Inter segue con attenzione un altro potenziale obiettivo di Ancelotti: Luka Jovic, 21enne attaccante dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi lo riscatteranno dal Benfica per 7 milioni di euro ma sono pronti poi a cederlo: si parte da una valutazione di 40 milioni di euro, cifra destinata però a salire visto il folto gruppo di pretendenti che comprese tra le altre anche Real Madrid, Barcellona, City e Bayern Monaco. Insomma, per gli azzurri non sarà certo facile portarlo in Serie A.

