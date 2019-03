CALCIOMERCATO REAL MADRID SOLARI MOURINHO / L'avventura di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid sembra sempre più vicina alla conclusione soprattutto dopo i due KO di fila rimediati contro il Barcellona.

Tra i papabili sostituti spicca il solito Josè, in cerca di sistemazione dopo l'avventura poco redditizia al Manchester United. Lo stesso Solari però oggi nella conferenza stampa di vigilia pre-Ajax ha ricacciato indietro la figura dello 'Special One': "Se sono preoccupato dall’ombra di Mourinho sulla panchina? Il Real Madrid, da sempre, ha più pretendenti di Julia Roberts. Se lei fosse il Real, chi sceglierebbe tra me e Mourinho? Non so, bisognerebbe chiederlo a lei”.