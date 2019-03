CALCIOMERCATO MILAN BALE / Sempre più lontano dal Real Madrid: per Gareth Bale l'avventura nei blancos sembra essere giunta davvero all'ultima fermata. Nelle ultime settimane i segnali in questo senso si sono moltiplicati: il gallese è sempre più isolato nello spogliatoio e il pubblico gli ha voltato le spalle.

Proprio contro i sostenitori delle 'merengues' si è espresso il procuratore di Bale, Jonathanche intervento a 'Sky Sports' non ha lesinato critiche al comportamento del pubblico del 'Bernabeu': "Questa generazione di tifosi parlerà dei gol di Bile anche negli anni che verranno. Francamente, dovrebbero vergognarsi. Gareth merita il massimo rispetto e il modo in cui i stifosi del Real Madrid lo hanno trattato è una disgrazia".

Per Bale si è parlato di un addio estivo al Real Madrid e tra le società accostate c'è anche il Milan: il gallese per i rossoneri rappresenta una suggestione, un sogno con costi che sembrano, al momento, non sostenibili da parte del club lombardo.

