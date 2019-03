REAL MADRID AJAX MODRIC RONALDO MOURINHO / Domani sera alle 21 il Real Madrid sarà di scena al Bernabeu per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella consueta conferenza stampa di vigilia ha parlato Luka Modric, che si è soffermato anche sull'addio di Cristiano Ronaldo: "E' un calciatore che mancherebbe a qualunque squadra, trovargli un ricambio è quasi impossibile. Quel che ha fatto per questo club... E' chiaro che ci manchi Cristiano. Quel che ha provato a fare il club è stato trovare altri giocatori che dessero l'apporto che dava lui, da dividere per i giocatori davanti. E non è facile.

Cristiano ha messo 50 gol e non c'è un altri che segni così tanti. Alcuni devono fare un passo in più, non metterne 50 ma almeno darci quel che manca, due o tre giocatori che mettano 15-20 o 10 gol. Credo sia il nostro maggior problema quest'anno".

MOURINHO E BALE - "Bale sta bene, lo vedo bene. A volte un giocatore entra in una fase della carriera in cui non si sente al meglio e capita a tutti, anche a me in passato. Lo vedo felice e con voglia di vincere. Non possiamo dimenticare quel che ha fatto per questo club, le cose si dimenticano molto facilmente. Le voci sul ritorno di Mourinho? Non facciamo caso a questi rumors, siamo concentrati su noi stessi. Nel mondo del Real Madrid si parla sempre di queste cose e non possiamo evitarlo".

