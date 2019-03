CALCIOMERCATO BARCELLONA RESCISSIONE SAMPER / E' finita l'avventura per Sergi Samper con la maglia del Barcellona.

Le parti - come si legge sul sito ufficiale del club blaugrana - hanno raggiunto un accoro per la rescissione del contratto. Per il calciatore possibile futuro in Giappone con Iniesta.