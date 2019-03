CALCIOMERCATO MILAN ZAPATA CENTRALI DIFESA / Un futuro tutto da scrivere per Cristian Zapata. Il difensore centrale classe 1986 è tra i calciatori rossoneri in scadenza di contratto a giugno: il Milan con Leonardo ha messo sul piatto del colombiano la sua offerta. Un contratto annuale con opzione per il secondo. Un'offerta che l'ex Villarreal sta valutando, tenendo in considerazioni anche altre proposte. Il calciatore piace soprattutto in Turchia, dove squadre come il Fenerbahce sono pronte a proporre un contratto più ricco e più lungo, ma anche in Italia, dove è stato accostato anche all'Inter.

Calciomercato Milan, da Caldara ad Abate: ecco la situazione dei centrali

Romagnoli, il capitano del Milan, continua ad essere apprezzato in giro per il Mondo ma per i rossoneri è incedibile e nemmeno un'offerta di 70 milioni farebbe vacillare il club.

Insieme all'ex Samp e Roma, si sta guadagnando il posto da titolare, autore di ottime partite negli ultimi mesi. L'ex Villarreal dovrà fare i conti a breve anche con, che ha finalmente smaltito l'infortunio. I rossoneri oltre ai 4 centrali, citati, ha in rosa anche, che sembra molto più vicino di Zapata al rinnovo, che non ha per nulla deluso quando chiamato in causa. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI

Il Milan dunque potrebbe anche non spingersi oltre con il centrale colombiano e lasciarlo andare via a costo zero: i rossoneri, inoltre, stanno pensando di promuovere in prima squadra Tiago Djalo, giovane prelevato a gennaio dallo Sporting e soffiato alla concorrenza di squadre importanti come il Manchester City, che sta facendo davvero bene con la Primavera di Giunti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui