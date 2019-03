Calciomercato Juventus, Bernardo Silva non si muove

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDO SILVA / Sarà quasi impossibile vedere in Italia Bernardo Silva. Il campione portoghese - accostato alla Juventus del connazionale Cristiano Ronaldo - continuerà a giocare con la maglia del Manchester City. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. I 'Citizens' e il classe 1994 - stando a quanto riportato da 'SkySports' - avrebbero trovato l'accordo per un prolungamento di sei anni del contratto. Un contratto fino al 2025 a 200mila sterline a settimana

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui