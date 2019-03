SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che sottolinea l'importanza dello strumento tecnologico introdotto la passata stagione per aiutare gli arbitri e cercare di contenere le polemiche in campo e fuori. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella 26esima giornata di campionato, ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo del sabato, anzitutto, Di Bello aveva inizialmente annullato il terzo gol del Parma contro l'Empoli per una posizione di fuorigioco di Bruno Alves che in realtà non c'era. Nella sfida tra Spal e Sampdoria, invece, Pasqua ha bisogno di quasi 6 minuti per annullare il gol di Floccari per l'offside attivo di Petagna.

Serie A, 26esima giornata: risultati e classifica senza Var

Infine nel posticipo tra, l'arbitrorivede le immagini per giudicare meglio il tocco col braccio diche porta al calcio di rigore per i partenopei.

Cagliari-Inter 2-1

Empoli-Parma 3-2

Milan-Sassuolo 1-0

Lazio-Roma 3-0

Torino-Chievo 3-0

Genoa-Frosinone 0-0

Spal-Sampdoria 2-2

Udinese-Bologna 2-1

Atalanta-Fiorentina 3-1

Napoli-Juventus 1-2

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 72, Napoli 56, Milan 48, Inter 47, Roma 44, Lazio* 41, Atalanta 41, Torino 41, Sampdoria 39, Fiorentina 36, Sassuolo 31, Parma 30, Genoa 30, Cagliari 27, Udinese* 25, Spal 23, Empoli 22, Bologna 18, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 74, Napoli 56, Milan 45, Inter 44, Torino 42, Lazio* 39, Roma 39, Sampdoria 39, Atalanta 38, Fiorentina 36, Sassuolo 33, Cagliari 31, Genoa 30, Parma 29, Empoli 28, Spal 27, Udinese* 25, Frosinone 19, Bologna 16, Chievo 13.

*Una partita in meno

