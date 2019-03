Calciomercato, futuro Thiago Silva: parla il brasiliano

CALCIOMERCATO THIAGO SILVA FUTURO PSG / E' stato accostato al Milan ma per Thiago Silva difficilmente ci sarà un ritorno in rossonero. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2020 ma stando alle ultime news che arrivano dalla Francia, il rinnovo fino al 2022 dovrebbe arrivare a breve ma il calciatore non si sbilancia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Ecco le dichiarazione di Silva rilasciate a 'Globoesporte': "Troveremo una soluzione fra qualche mese, quando la stagione sarà finita. Dobbiamo parlare per trovare una soluzione per entrambi le parti. Non so quanto durera questo amore, ho un contratto di un anno e mezzo".