CALCIOMERCATO INTER CONTE ALLEGRI / La sconfitta contro il Cagliari rimediata dall'Inter di Luciano Spalletti ha permesso al Milan di Gennaro Gattuso di sorpassare la squadra nerazzurra che attualmente occupa la quarta posizione in campionato, con soli 3 punti di vantaggio sulla Roma: il discorso Champions League è ancora tutto aperto e la Beneamata rischia clamorosamente di ritrovarsi fuori dalla competizione più importante d'Europa dopo una prima parte di stagione che aveva fatto ben sperare. Il piazzamento in Champions risulta inoltre fondamentale per il calciomercato Inter e per mettere mano al portafoglio in vista della sessione estiva. Ma non solo. Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra è tutt'altro che definito: Marotta sembra voler optare per un cambio a fine stagione con Conte e Allegri che sono pronti a riabbracciare l'amministratore delegato della parte sportiva dell'Inter dopo le parentesi vincenti condivise nella Torino bianconera. La dirigenza nerazzurra inoltre continua a dover fronteggiare il caso Icardi: non si registrano aperture dal fronte dell'attaccante argentino che continua a rimanere ai margini della rosa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato Inter, Allegri o Conte? Ecco come cambia la formazione

Inevitabilmente la dirigenza nerazzurra è chiamata già nelle prossime settimane a decidere quale sarà l'allenatore che siederà il prossimo anno sulla panchina dell'Inter per cercare di programmare le future mosse di mercato in vista della finestra estiva. Sfumato il sogno José Mourinho che non tornerà almeno per il momento sulla panchina dell'Inter, una seconda parte di stagione ad alti livelli potrebbe non bastare a Luciano Spalletti per essere confermato: Marotta sembra intenzionato a cambiare guida tecnica e i profili di Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono i più accreditati in questo momento. Con entrambi l'amministratore delegato nerazzurro ha già avuto modo di lavorare alla Juventus con ottimi risultati sul campo e sul mercato, come l'operazione Pogba che ha fruttato ai bianconeri una plusvalenza record da 96 milioni di euro. Definito ormai l'acquisto di Diego Godin, Steven Zhang è pronto a intervenire in maniera importante sul prossimo mercato per cercare di ridurre il gap di distanza dalle prime della classe.

Chi potrebbe beneficiare dell'arrivo dell'ex ct della Nazionale è sicuramente Radja, da sempre apprezzato da Conte: da Manchester potrebbero arrivare, in avantiprenderebbe il posto di Icardi al fianco diAttenzione a non dimenticare Allegri, che ha lasciato aperta l'ipotesi di una separazione a fine anno con la Juventus, porterebbe con sé l'inserapabile Mario, simboli e uomini chiave dei trionfi bianconeri degli ultimi anni: ok Darmian, attenzione in attacco ad un possibile arrivo in nerazzurro di Federico

Ecco come cambierebbe l'Inter con i due allenatori:

Inter Conte (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Darmian, Nainggolan, Matic, Barella, Asamoah; Lautaro, Dzeko.

Inter Allegri (4-2-3-1): Handanovic; Darmian, Godin, Skriniar, Asamoah; Khedira, Brozovic; Politano, Nainggolan, Chiesa; Mandzukic.

Calciomercato Inter, nessuna tregua per Icardi

Dopo la lettera pubblicata via social dall'ex capitano nerazzurro, c'era grande attesa ieri sera per le parole di Wanda Nara che come di consueto è stata ospite nel salotto di 'Tiki Taka': la showgirl argentina è tornata a parlare della situazione legata ad Icardi respingendo le accuse provenienti dall'intero ambiente dell'Inter. La situazione pare essere bloccata: l'attaccante argentino continua a lamentare un fastidio al ginocchio sinistro e starebbe pensando anche ad un intervento chirurgico. Se Icardi e l'Inter dovessero optare per questa soluzione, la stagione dell'ex capitano nerazzurro potrebbe chiudersi con qualche mese di anticipo ma al momento non è ritenuta necessaria dallo staff medico dell'Inter. La dirigenza nerazzurra vuole evitare che si creino altre situazioni spiacevoli: in questi giorni non sono mancati tentativi di convincere l'ex sampdoriano a tornare ad allenarsi in gruppo da parte dei compagni di squadra ma il centravanti argentino fatica a raccogliere questi appelli. In casa Inter si continua a lavorare per cercare una soluzione al caso Icardi. La società spera che l'ex capitano accolga la richiesta di dimostrare in campo il suo valore, ma il centravanti pare essere ancora scottato per la declassazione avvenuta. Discorso ancora lontano, infine, quello sul rinnovo, considerando che non è prevista in questa settimana l'offerta nerazzurra per il prolungamento fino al 2023.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui