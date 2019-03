Calciomercato Inter, inizia la settimana rovente di Icardi. E Ausilio si muove per l'erede

CALCIOMERCATO INTER ULTIME ICARDI / Sarà ancora braccio di ferro o comincerà ad incrinarsi il muro altissimo che sta facendo vivere Mauro Icardi da separato in casa all'Inter? Lo scopriremo presto in questa settimana, probabilmente già nelle prossime ore quando è previsto un faccia a faccia tra dirigenza, staff tecnico, medico e lo stesso calciatore per tentare di riavvicinare le parti con l'obiettivo di riavere l'argentino in campo per il finale di stagione.

Le sensazioni non sono comunque positive e l'ipotesi di un addio dell'ormai ex capitano prende quota.

Una conferma indiretta arriva dalle mosse del Ds Piero Ausilio che, nel frattempo, sta giocando d'anticipo lavorando a quello che potrebbe essere l'erede di Icardi. Ieri in particolare il direttore sportivo era in tribuna a Bergamo per assistere da vicino alla gara tra Atalanta e Fiorentina. Gli osservati speciali sono Duvan Zapata, tra i preferiti nel suo ruolo e affare possibile grazie agli ottimi rapporti con la società bergamasca, e soprattutto Federico Chiesa, grande sogno di tutta la dirigenza, fino al presidente Zhang. Secondo 'Tuttosport', però, in caso di addio di Icardi va tenuta sempre in considerazione la pista che conduce a Romelu Lukaku, possibile partente in casa Manchester United.

