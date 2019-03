Calciomercato Milan, Gattuso apre a Montolivo ma...

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO MONTOLIVO / Clima disteso in casa Milan, che vola al terzo posto dopo il successo contro il Sassuolo. Una vittoria del gruppo, non solo dell'undici schierato da Gennaro Gattuso.

Il tecnico rossonero esalta tutta la squadra e 'riabilita' anche Riccardo: "Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori che mi seguono - si legge su 'gazzetta.it' - Li ringrazio, a partire da Montolivo, che non ha mai giocato eppure mi porta rispetto". Parole che rappresentano un avvicinamento tra le parti ma appare complicato che il centrocampista possa trovare spazio da qui alla fine: Montolivo è a zero minuti e non è sceso in campo nemmeno quando il Milan è stato in piena emergenza. Contro la Fiorentina, ad esempio, Gattuso gli preferìnel ruolo di centrocampista. A fine stagione, con un contratto in scadenza, sarà comunque separazione tra le parti