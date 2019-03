CALCIOMERCATO MILAN REAL MADRID CASEMIRO / La rivoluzione estiva del Real Madrid potrebbe coinvolgere anche Carlos Henrique Casemiro. Il centrocampista brasiliano, un po' a sorpresa, sarebbe finito 'nella lista nera di Florentino Perez'. A riportarlo è 'Don Balon'. Il calciatore classe 1992 è stato tra i protagonisti negativi degli ultimi ko contro il Barcellona e potrebbe 'pagare' con una cessione a fine stagione al pari di Benzema, Bale e Kroos.

I club di mezza Europa sono dunque pronti a fiondarsi sui 'gioielli' che lasceranno il Real Madrid.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Casemiro per il salto di qualità!

Ancora un brasiliano. Il Milan con l'accesso in Champions League potrebbe avere la disponibilità economica per mettere a segno un grande colpo a centrocampo. I rossoneri al termine della stagione dovranno fare i conti con una mediana ridotta all'osso per gli addii di Bertolacci, Montolivo e Jose Mauri e l'idea di acquistare un giocatore capace di far fare un salto di qualità alla rosa potrebbe prendere piee con la qualificazione all'Europa che conta. Il nome di Casemiro potrebbe così far a caso del Milan: è un classe 1992 e porterebbe l'esperienza giusta in una squadra giovanissima. Portarlo in Italia, dove piace alla Juventus, non sarà facile. Dalla Spagna fanno sapere, infatti, che sul calciatore c'è anche il Psg.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui