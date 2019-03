JUVENTUS FOCOLARI ALLEGRI / La Juventus vince, ma ancora non convince. E anche se battendo il Napoli al 'San Paolo' mette già le mani sullo scudetto (l'ottavo consecutivo dei bianconeri) la discussione è aperta con il tecnico Massimiliano Allegri che finisce nuovamente nel mirino.

È il giornalista Furioin particolare, in diretta su 'Radio Radio', ad attaccare l'allenatore dopo il big match di ieri: "Allegri deve cambiare mestiere - esordisce -. Un allenatore che tiene Dybala in panchina è uno che non sa gestire i campioni, poi che vince lo stesso perché ha la squadra più forte è un altro conto".