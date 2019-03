Calciomercato Inter, affare de Paul: c'è la conferma ufficiale

CALCIOMERCATO INTER DE PAUL PRADE' / Daniele Pradè conferma gli interessi per Rodrigo de Paul, talento dell'Udinese che piace molto all'Inter. Il dirigente ha fatto il punto sulle mosse dei friulani: "Musso e Pussetto? Noi siamo una società attentissima. Abbiamo sofferto anche l'integrazione di tutti questi calciatori. Abbiamo 22 nazionalità diverse in squadra. Pussetto non era da scoprirlo, l'Udinese lo ha pagato tanti soldi perché lo volevano tanti club. Pussetto non mi sorprende. Richieste per de Paul? Sì, abbiamo avuto richieste.

Ma alla fine dell'anno si vedrà quello che dobbiamo fare - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Più italiani? Non solo Mandragora, c'era anche Okaka. La politica è portarne di più. Ci piacerebbe portare anche un prodotto del settore giovanile. Non è facile prendere calciatori in Italia. Quando ti avvicini a Tonali o Zaniolo hanno prezzi già molto alti. Cercheremo il meglio che offre il settore giovanile nazionale.allo stadio? Tutte le domeniche nel pregara affrontiamo dei temi di attualità, siano calcistici o di crescita del terrotorio. Zaccheroni era ospite d'onore, poi si è fermato con la famiglia Pozzo, con la quale ha un ottimo rapporto, a vedere la partita".