CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI BARELLA MARAN / Rolando Maran felice per il momento del suo Cagliari, reduce dalla vittoria contro l'Inter. Il tecnico stamane ha parlato delle prospettive di mercato: "Barella? Farebbe bene al Cagliari tenerlo un anno in più. Nicolò è pronto per una grande squadra, ora finiamo nel migliore dei modi questa annata. Lui sta bene, sta facendo vedere le sue qualità. Quello che accadrà a fine anno è tutto da vedere, lui è pronto per giocare in una grande - le parole di Maran a 'Radio anch'io Sport' - Cragno? Alessio è bene integrato, sta bene a Cagliari. Non vedo questo rischio, poi il mercato è sempre molto particolare. Vedo i ragazzi concentrati sulla nostra causa.

Il Cagliari vuole crescere anche attraverso la crescita di questi giovani".

IL CAGLIARI - "Abbiamo cercato fortemente una vittoria importante, volevamo dare continuità di prestazioni e risultato. Volevamo dare anche un segnale importante a noi stessi. Uscire dal campo con una vittoria meritata è stata una grandissima gioia - prosegue Maran commentando il successo sull'Inter - Vincere in trasferta? Abbiamo raccolto molto poco in trasferta, probabilmente non ha dato prestigio alla nostra squadra, altrimenti staremmo parlando di un campionato straordinario. Un segnale lo abbiamo dato anche a Genova andando a fare una gara importante. Tre o quattro punti in più sono nelle nostre corde. Dobbiamo mantenere questo aspetto caratteriale che si è visto nelle ultime settimane. Bologna? Sfida molto importante contro una squadra in salute. Il Bologna meritava di più nelle ultime gare. Sarà una partita difficile e importante".

