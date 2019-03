Calciomercato Juventus, colpo dal Benfica: osservatori impazziti

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENFICA / Juventus pazza di Joao Felix. Durante il match vinto dal Benfica contro il Porto, gli osservatori bianconeri hanno potuto ammirare da vicino la prestazione di alcuni talenti portoghesi. Su tutti è spiccata l'ottima prestazione del fantasista classe '99, andato in rete nel momentaneo 1 a 1.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al 'Do Dragao', per visionare la prestazione di Felix, riporta 'Tuttosport', erano presenti anche gli osservatori di Arsenal, Manchester City e United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Monaco, Siviglia, Everton e Shakhtar. Il club torinese non ha dubbi sulle potenzialità del calciatore, che viene però valutato 120 milioni di euro nel contratto firmato di recente. Oltre a Felix, infine, i bianconeri avrebbero continuato a parlare del difensore, che piace molto anche a Manchester United e Real Madrid.