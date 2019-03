SERIE A MILAN INTER ROMA LAZIO ZACCHERONI / Alberto Zaccheroni fa il punto sul campioanto italiano. L'esperto allenatore ha parlato della zona Champions: "Romane vicine? Non ce la faranno. Inter e Milan andranno insieme in Champions. La Roma non è ancora a posto, e siamo a stagione inoltrata. Difficile che trovi continuità. La Lazio regala qualche colpo d’ala, come nel derby, ma in generale non è brillante e convinta delle proprie forze - spiega il tecnico alla 'Gazzetta dello Sport' - Milan? Gattuso ha grandi meriti. Ha compattato la squadra gli ha dato un’identità. Paquetà è uno che sa giocare, ma non solo: dà un notevole apporto anche sul piano fisico.

Bakayoko, a parte l’ultima partita col Sassuolo, adesso è importante per la squadra. Ma devo dire che prima di Cagliari l’Inter non mi dispiaceva. Aveva trovato solidità e capacità di reazione. Ha un’ottima struttura, di rado ho visto una squadra così forte fisicamente. Se ti schiaccia prima o poi il gol te lo fa".

GLI ATTACCANTI - "Con il polacco il Milan ha trovato il terminale adatto. Nelle caratteristiche è completamente diverso, ma nel modo di fare gol assomiglia a Shevchenko. Higuain non è mai stato brillante. Icardi? Lui non è uno qualunque, era il capitano. E se gente di mestiere come Marotta, Zanetti e compagnia gli ha tolto la fascia deve averla combinata seria. Una situazione del genere può compattare la squadra, come sembrava".

