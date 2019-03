CALCIOMERCATO JUVENTUS PIRLO ALLENATORE / C'è fermento sulle panchine della Juventus. Non solo quella della prima squadra, dove Massimiliano Allegri avrebbe addirittura minacciato le dimissioni. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera' infatti, in estate dovrebbe cambiare la guida tecnica anche della Juventus B, la seconda squadra Under 23 che milita in Serie C.

Fin qui la formazione guidata da Maurostaziona ad un 13esimo posto non esaltante e la dirigenza bianconera sarebbe già in contatti avanzati con Andrea, ora commentatore a 'Sky' ma già in possesso del patentino che gli permette di allenare le squadre femminili, i settori giovanili e le squadre maschili fino alla Serie C. La volontà è quella di creare un modello vincente anche nella seconda squadra e Pirlo viene considerato l'uomo giusto per esperienza e capacità. Filtra ottimismo con le parti che stanno cercando di raggiungere un accordo che pare vicino.