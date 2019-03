Calciomercato Inter, ore bollenti per Icardi: arriva il confronto!

CALCIOMERCATO INTER ZHANG ICARDI / In casa Inter si cerca una soluzione al caso Icardi. E' quanto avebbe chiesto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il presidente Steven Zhang a Marotta e Antonello durante una conference call avvenuta sabato scorso.

L'obiettivo della dirigenza sarebbe quello di dar vita, tra oggi e domani, al confronto dicon allenatore e società, alla presenza del medico Piero clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

'Maurito' sarà quindi sottoposto a un controllo al ginocchio destro. La società spera che l'ex capitano accolga la richiesta di dimostrare in campo il suo valore, ma non filtrerebbe molto ottimismo sulla conciliazione col giocatore, ancora scottato per la declassazione avvenuta. Discorso ancora lontano, infine, quello sul rinnovo, considerando che non è prevista in questa settimana l'offerta nerazzurra per il prolungamento fino al 2023.

