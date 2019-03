CALCIOMERCATO JUVENTUS DIMISSIONI ALLEGRI / Massimiliano Allegri con la sua Juventus chiude con la vittoria al 'San Paolo' sul Napoli che blinda l'ottavo scudetto consecutivo (+16 sugli azzurri secondi) una settimana di fuoco che avrebbe potuto portare ad un epilogo veramente clamoroso. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', con il direttore Ivan Zazzaroni che nel suo pezzo a commento del weekend di campionato appena trascorso racconta un incredibile retroscena in casa bianconera. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Allegri minaccia le dimissioni: interviene Agnelli

Secondo il quotidiano, che cita "fonti autorevoli", Massimiliano Allegri la scorsa settimana avrebbe addirittura minacciato le dimissioni alla Juventus.

E non a caso, si legge, nella giornata di venerdì prima della partenza per una breve vacanza il presidente Andrea Agnelli avrebbe annullato tutti gli impegni extra-Juve per incontrare l'allenatore e sistemare almeno temporaneamente le cose, soprattutto in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid.

La separazione, in ogni caso, appare solamente rimandata. Agnelli, Allegri e la dirigenza, come raccontato da Paratici, si incontreranno nuovamente dopo la gara con l'Atletico per decidere sul futuro. L'addio sembra ormai scontato, con l'ipotesi Premier League che rimane calda per il futuro di Allegri. Ma non solo. Occhio alla pista RealMadrid e, soprattutto, all'ipotesi Inter: al momento Allegri sarebbe considerato dai nerazzurri un'alternativa ad Antonio Conte, ma negli ultimi giorni la sua candidatura starebbe prendendo quota.

