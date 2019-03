INTER CASSANO ICARDI WANDA NARA / Antonio Cassano contro Wanda Nara, atto secondo. Ad una settimana di distanza dal botta e risposta in diretta tv, 'Fantantonio' torna ospite negli studi di 'Tiki Taka' dove si parla nuovamente del caso Icardi che sta tenendo banco all'Inter. "Wanda con le sue dichiarazioni e i social ha creato terra bruciata intorno a Icardi.

È Wanda che ha creato 'sto disastro e lo ha messo in difficoltà - attacca subito Cassano che poi prosegue -. Parla troppo sui social. Se parla di Spalletti, poi della squadra. Crei problemi. Se gli hanno tolto la fascia ci sarà un motivo, all'Inter non sono pazzi".

Quindi il commento sul problema fisico per cui Icardi in queste settimane non sta giocando: "Io le sceneggiate le facevo a 20 anni. Adesso siamo ad un punto di non ritorno, deve giocare. Il dolore al ginocchio prima non è così grave e giocava, ora che gli hanno tolto la fascia è tornato. Ma per favore. Se Spalletti ha fatto così con Icardi, un motivo c'è. E se non torna a giocare, a giugno deve andare via".

