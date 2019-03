INTER WANDA NARA ICARDI / Nuovo appuntamento con la telenovela Icardi. Nella serata di ieri, Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante dell'Inter, ha rilasciato nuove dichiarazioni: "Non è vero che Perisic è andato da Mauro a lamentarsi delle mie parole, non ha mai chiesto conto di ciò che ho detto - la sua spiegazione a 'Tiki Taka' - Alla fine è sempre colpa di Icardi, se non parla non va bene, se parla è un problema.

Ha scritto una lettera, cos’altro doveva fare? Io da questo studio ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter, come quando ho parlato di. Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi? Ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema farei un passo indietro, ma loro mi hanno risposto che non era un problema".

Proseguendo la sua disamina, Wanda Nara è tornata sulle polemiche che circondano 'Maurito': "Prima non parlava e non andava bene, poi ha scritto una lettera e non va bene. Senza lui si diceva che la squadra si fosse compattata, ora che ha perso è di nuovo colpa sua?".

