NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI RONALDO / Un secondo tempo di sofferenza per la Juventus in casa del Napoli, con il rosso a Pjanic che ha stravolto in negativo il match per i bianconeri avanti fino a quel momento di due reti e con un uomo in più. I campioni d'Italia portano a casa comunque tre punti pesantissimi e che blindano la corsa scudetto visto il +16 in classifica sulla formazione di Ancelotti.

Massimilianonon è però completamente soddisfatto della prova dei suoi e bacchetta anche, con il portoghese che nella ripresa si è più volte lamentato per l'atteggiamento difensivo della squadra: "Abbiamo avuto un'occasione importante con Cristiano che ha tirato in porta e dove invece ci poteva essere uno sviluppo diverso su Bernardeschi", sottolinea il tecnico bianconero in conferenza stampa. Un'azione che avrebbe potuto portare la Juve sul 3-1 immediatamente dopo la rete del Napoli con Callejon.