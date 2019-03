NAPOLI JUVENTUS RONALDO / La Juventus corre verso l'ottavo scudetto consecutivo dopo il sofferto successo esterno nel big match contro il Napoli.

Secondo tempo in apnea per i bianconeri e, con 'CR7' sconsolato in alcuni momenti della ripresa quando la squadra di Allegri non riusciva più a ripartire. Il fuoriclasse portoghese sottolinea sui social l'importanza dei tre punti e le difficoltà incontrate al 'San Paolo' dai campioni d'Italia: "Partita dura. Vittoria di squadra", scrive l'ex Real Madrid su Twitter e Instagram.